Carro com sinais de adulteração é apreendido durante abordagem em Taguatinga

Na madrugada deste domingo (24), policiais militares da Rotam recuperaram um carro com restrição de roubo, em Taguatinga. A equipe da PMDF visualizou o veículo com três ocupantes trafegando com os faróis apagados na QNL 30 e realizaram a abordagem.

Os policiais observaram que a numeração do motor não conferia com as demais identificações do veículo. Além disso, parte da numeração do chassi saiu com muita facilidade. Ao verificarem a placa, os policiais constataram que o carro foi roubado há 2 anos.

O condutor afirmou que o carro estava com a família há um tempo. Porém, na 12ª DP o motorista disse que comprou o veículo há cinco dias por R$ 2.000,00, mas não revelou o vendedor.

Ele foi autuado por receptação dolosa e adulteração de sinal identificador de veículo.