Carro com duas jovens cai de viaduto, na Epia Sul, e prejudica trânsito

O acidente aconteceu por volta das 16h, próximo ao Museu do Catetinho. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu gravemente

Na tarde do último sábado (23), um acidente causou um grande susto na Epia Sul, próximo ao Museu do Catetinho. Um carro bateu no guard rail da pista e caiu no barranco, até parar sobre o muro de arrimo da via.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o carro era conduzido por uma jovem de 20 anos e levava como passageira uma adolescente de 15 anos.

Ainda segundo os bombeiros, a condutora, de 20 anos, apresentava um corte na parte de trás da cabeça, mas estava orientada, consciente e estável. Após conter o ferimento, foi constatado que não seria necessário o transporte para uma unidade hospitalar.

Vídeo: Divulgação/CBMDF

A passageira, de 15 anos, também estava orientada, consciente e estável. A jovem não apresentava lesão aparente, mas após atendimento médico, recebeu indicação para ser transportada para o Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

Duas faixas da via precisaram ser interditadas para o atendimento da ocorrência. As causas do acidente não são conhecidas.