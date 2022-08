Carro com 6 pessoas capota na EPIA Sul

A motorista afirmou aos militares que perdeu o controle do veículo e acabou capotando e parando no acostamento da via

Um carro capotou na EPIA Sul na manhã desta terça-feira (23), próximo ao Catetinho. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), havia seis pessoas dentro do carro.

A motorista, identificada apenas como L.C.S, de 49 anos, afirmou aos militares que perdeu o controle do veículo e acabou capotando e parando no acostamento da via. Ela apresentava algumas escoriações e lesão subgaleal (inchaço na região craniana) Uma passageira, identificada como N.L.S, de 43 anos, sofreu escoriações e reclamava de dores no tórax. Foi encaminhada para o Hospital Regional do Gama (HRG). Outra passageira, identificada como A.A.S.M., de 43 anos, foi atendida, avaliada e resgatada por extricação (retirada do veículo) pelos Bombeiros. Ela sofreu escoriações superficiais e se queixava de dores no pescoço. Foi transportada ao Instituto Hospital de Base (IHB). A passageira B.A.N, de 23 anos, foi levada ao Hospital Regional da Santa Maria (HRSM) queixando-se de dores no quadril e cabeça. As outras duas pessoas não se feriram e não precisaram ser levadas ao hospital.