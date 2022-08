Projeto que busca despertar o empreendedorismo está com inscrições abertas

Aulas acontecem no Recanto das Emas, durante duas semanas. Programação terá duração total de 40 horas

Organizado pela Associação Luta pela Vida, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o projeto Empreender Criativo está com inscrições abertas até o dia 11 de setembro. A ideia é, através de cursos gratuitos profissionalizantes de fotografia, DJ e informática em redes sociais, capacitar homens e mulheres da região do Recanto das Emas. A ação acontecerá na área externa da Administração Regional durante duas semanas.

A programação do projeto terá duração total de 40 horas, sendo duas turmas, uma matutina (08h às 12h) e outra vespertina (14h às 18h), trabalhos práticos e avaliações. As aulas serão iniciadas dia 12 de setembro no período matutino de 8h a 12h, sendo três turmas (uma de informática em redes sociais com capacidade de 50 alunos, uma de fotografia com capacidade de 50 alunos e uma de DJ com capacidade de 25 alunos e no período vespertino das 14:00 às 18:00, sendo duas turmas (uma de informática com capacidade de 50 alunos e uma de informática com capacidade de 50 alunos) e se encerram dia 23 de setembro.

O projeto disponibilizará 225 vagas sendo, 100 para o curso de informática em redes sociais, 100 para o curso de fotografia e 25 para o curso de DJ (Disc Jockey). As inscrições devem ser feitas clicando aqui.

Serviço:

Empreender Criativo no Recanto das Emas

Quando: 12 a 23 de setembro

Inscrições: de 08 de agosto a 11 de setembro no https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSdvAgS0b6mJA5zyuTTEKjiSNbBFIa5B_dy9kjn2LE5ikaOmtw/viewform?usp=send_form

Onde: Administração Regional do Recanto das Emas