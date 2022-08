Trânsito na Esplanada terá mudança durante Bicentenário da Independência

Toda a movimentação na Esplanada estará sendo monitorada pelo Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob)

Os motoristas devem ficar atentos com a alteração no trânsito durante a cerimônia de recepção e exposição do coração do imperador D. Pedro I, que acontecerá nesta terça-feira (23) na região entre o Palácio do Planalto e o Ministério de Relações Exteriores (MRE).

Das 14h30 até às 18h30, as vias S1 e N1, na Esplanada dos Ministérios – entre a Avenida José Sarney e a L4 – serão interditadas para o trânsito de veículos; havendo, inclusive um desvio na S1 para L2 Sul.

Como alternativa aos motoristas, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recomenda a circulação pelas vias S2 e N2, localizadas atrás dos ministérios, além da L2 Sul.

Toda a movimentação será monitorada pelo Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob), da Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP/DF).

Serviço

Assunto: Mudança no trânsito na Esplanada durante Bicentenário da Independência

Data: terça-feira (23)

Horário: 14h30 às 18h30

Local: Palácio do Planalto e Ministério das Relações Exteriores