Colisão entre veículos, na BR 020, deixa duas pessoas feridas

Na manhã desta terça-feira, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência, empregando 04 viaturas, uma aeronave e 20 militares, referente a uma colisão entre veículos, na altura do Km 45 da BR 020, sentido Formosa-GO, deixando duas pessoas feridas.

Os veículos envolvidos foram:

1 – Um caminhão baú Mercedes Benz de cor amarela, conduzido pelo Sr. A. X. M. de 73 anos. Esse condutor foi avaliado pelos bombeiros e se encontrava ileso e andando no local. O caminhão apresentava um amassado no para choque traseiro e estava parado no acostamento.

2 – Um VW UP branco, conduzido pelo Sr. H. N. B. de 33 anos. O veículo se encontrava fora da pista em sua margem direita. O condutor desse automóvel foi atendido pelas equipes e andava pelo local. Não necessitou de transporte a uma unidade médica.

3 – O VW GOL de cor preta, conduzido pela Sra. L. C. P. S. de 28 anos e como passageira a Sra. R. C. L. de 25 anos. A motorista do veículo estava consciente, orientada e estável. Foi encaminhada por uma ambulância do SAMU para uma unidade médica não informada.

A passageira do Gol estava confinada dentro do veículo e foi necessário utilizar os equipamentos de corte da viatura de salvamento para retirá-la. Ela estava consciente, orientada e estável, mas em crise nervosa. Reclamava de dores na região do peito e pescoço, e tinha escoriações no cotovelo direito e cabeça. Ela foi encaminhada para o Hospital de Planaltina.

Na hora do atendimento toda a rodovia, sentido Formosa-GO, foi fechada para o socorro às vítimas.

Após a desmobilização do CBMDF, a via ficou aos cuidados da PRF.