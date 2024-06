Carro colide contra caminhão e deixa dois mortos em Planaltina

Por Késia Alves

[email protected]

Um carro colidiu contra um caminhão, no fim da manhã desta terça-feira (18), próximo ao Trevo do Alemão, na região de Planaltina. Com o impacto da batida, o condutor do veículo menor e a passageira vieram a óbito ainda no local do acidente.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), duas viaturas foram empenhadas para a ocorrênciapor volta das 12h. Ao chegar ao local, os militares encontraram uma equipe do CBMGO já em atuação.

A colisão envolveu um caminhão Ford Cargo 2428, de cor vermelha, no qual o condutor não se feriu, e um Fiat Strada Freedom, de cor prata. Com a violência do choque, o condutor do carro e a passageira, de 62 e 60 anos, respectivamente, sofreram lesões graves e foram declarados em óbito ainda no local do acidente.

O local ficou sob os cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), e a dinâmica do acidente ainda é desconhecida.

*Com informações do CBMDF