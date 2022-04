Carro capota próximo ao Engenho das Lages

A motorista, identificada apenas pelas letras F.M.S, teve escoriações pelo corpo e se queixava de dores na cabeça e pernas

Um carro capotou, na manhã desta segunda-feira (18), na DF-290, próximo ao Engenho das Lages, no Gama.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a motorista, uma mulher de 35 anos, teria perdido o controle da direção, o que fez com que o carro saísse da pista, descesse um barranco e capotasse, ficando com as rodas para cima.

A motorista, identificada apenas pelas letras F.M.S, teve escoriações pelo corpo e se queixava de dores na cabeça e pernas. Ela foi transportada para o Hospital Regional do Gama (HRG).

Com ela estava um homem, que não foi identificado, chegou a ser avaliado e atendido pelos socorristas, mas estava ileso. Ele ajudou a mulher a sair do carro antes da chegada do socorro.

O CBMDF não sabe a dinâmica do acidente. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada.