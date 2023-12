Carro capota após colisão na Asa Sul

O incidente ocorreu na quadra 314 da Asa Sul

Na manhã desta quarta-feira (14), uma colisão seguida de capotamento demandou a intervenção do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que prontamente respondeu à chamada às 06h25, mobilizando três viaturas para o local.

O incidente ocorreu na quadra 314 da Asa Sul, em Brasília, envolvendo dois veículos: um FIAT/Idea de cor vermelha com danos na parte frontal e um Volkswagen/Taos de cor bege, que ficou com as rodas voltadas para cima.

A condutora do Volkswagen Taos, de 46 anos, foi atendida e avaliada pela equipe de socorristas, apresentando-se consciente e orientada, sem ferimentos aparentes que necessitassem transporte para a unidade de saúde.

Já a condutora do FIAT/Idea, de 43 anos, também foi avaliada pelas equipes de resgate. Ela queixava-se de dores nas costas, mas estava consciente, orientada e estável. Por precaução, foi encaminhada ao IHBB para avaliação médica.

Ambas as condutoras eram as únicas ocupantes de seus respectivos veículos.