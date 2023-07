Carro bate em traseira de caminhão e duas pessoas ficam feridas

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), um dos passageiros do carro ficou gravemente ferido

Um carro colidiu com a traseira de um caminhão na noite de ontem (08), na BR-080, próximo ao Caje. Duas pessoas ficaram feridas.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), um dos passageiros do carro ficou gravemente ferido. O homem, identificado apenas como G.M.F, de 55 anos, entrou em parada cardiorrespiratória e apresentava possível traumatismo craniano grave e corte no pescoço. Ele foi transportado para o Hospital Regional de Brazlândia (HRB) inconsciente e instável.

O motorista do carro foi atendido no local apenas com um corte na testa. O terceiro ocupante do veículo não se feriu.

Após o atendimento, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável pelo local. O caminhão não estava no local quando as equipes chegaram.