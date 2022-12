Carro bate em poste e capota na Epia Sul

Motorista ficou preso às ferragens, sendo retirado pelo Corpo de Bombeiros

Um carro de passeio bateu em um poste de iluminação pública e capotou em seguida, na madrugada desta segunda-feira (26), na Epia Sul, sentido Brasília.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e encontrou o veículo, um Audi A5 de cor cinza, em uma das faixas de rolamento da via com as rodas para cima. O motorista ainda estava preso no carro quando os militares chegaram.

Os bombeiros retiraram o motorista do veículo e o transportaram para o Hospital de Base. Ele apresentava suspeita de fratura no braço e no ombro.