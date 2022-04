Carreta e carro batem de frente; uma pessoa morreu

Segundo o CBMDF, o motorista do carro, que estava sozinho no veículo, ficou preso às ferragens e faleceu

Um carro e uma carreta bateram de frente na rodovia BR-251, sentido Unaí, próximo ao Núcleo Rural Marajó, na noite de ontem (29).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o motorista do carro, que estava sozinho no veículo, ficou preso às ferragens e faleceu.

Já o motorista da carreta, identificado apenas com L.D.S, de 43 anos, seguia para Brasília e saiu ileso do acidente.

A corporação não sabe a dinâmica do acidente. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e, durante atendimento e perícia, duas faixar precisaram ser interditadas.