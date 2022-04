Casa pega fogo em Ceilândia e fica parcialmente destruída

Segundo o CBMDF, a área de serviço da casa ficou completamente destruída com as chamas e a cozinha parcialmente

Na noite de ontem (29), uma casa pegou fogo na quadra 602 do conjunto B de Ceilândia.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a área de serviço da casa ficou completamente destruída com as chamas e a cozinha parcialmente.

Vídeo: CBMDF

Com a ação rápida das equipes, outros dos sete cômodos não foram atingidos pelo fogo. Em cerca de 20 minutos, as chamas foram controladas.

Depois de controlado, os militares realizaram o procedimento de “rescaldo”, que consiste na análise, resfriamento e neutralização de outros possíveis focos de fogo.

Ninguém ficou ferido.