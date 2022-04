Vídeo: Carro capota em Samambaia Sul

Segundo o CBMDF, o motorista teria perdido o controle da direção, saído da via e capotado, parando no canteiro central da rodovia

Um carro de passeio capotou em Samambaia Sul, próximo ao Restaurante Comunitário, na noite de ontem (29).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o motorista, identificado apenas por I.Q.M, teria perdido o controle da direção, saído da via e capotado, parando no canteiro central da rodovia.

Veja o vídeo:

Ao chegarem, as equipes encontraram o motorista perambulando pelo local. Ele foi atendido pelo socorro, mas, mesmo não tendo nenhum ferimento grave, foi encaminhado para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT).