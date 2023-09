Carreta do Na Hora chega ao Jardim Botânico nesta segunda (4)

População terá disponível atendimentos de vários órgãos públicos em comemoração ao aniversário da região administrativa

Três dias de atendimentos de serviços prestados por órgãos públicos estarão disponíveis para a comunidade na unidade móvel do Na Hora no Jardim Botânico, entre os dias 4 e 6 deste mÊs, no Centro de Práticas Sustentáveis, no Jardins Mangueiral.

A visita da carreta do Na Hora faz parte das comemorações de aniversário da Região Administrativa (RA) do Jardim Botânico, que completa 19 anos neste ano. O Jardim Botânico tornou-se a 27ª RA por meio da Lei nº 3.435, de 1º de setembro de 2004. O local engloba os bairros Jardins Mangueiral, Tororó, Barreiros, Itaipu, São Bartolomeu, Altiplano Leste, São Gabriel, João Cândido e o Parque Ecológico do Jardim Botânico de Brasília.

A unidade móvel do Na Hora oferece à população serviços do BRB, Caesb, Codhab, Detran, INSS, Neoenergia, Procon e Receita Federal, entre outros. O Na Hora é vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania do DF (Sejus), sendo a Subsecretaria de Modernização do Atendimento Imediato ao Cidadão responsável pela administração e gerenciamento do serviço.

Horários de atendimento

– Segunda (4): 13h às 17h

– Terça (5): 9h às 17h

– Quarta (6): 9h às 16h.

Com informações da Agência Brasília