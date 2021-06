Carreata de policiais civis do DF acontece nesta quarta (23)

Em pauta, será discutida a questão da assistência à saúde dos policiais civis do DF, em manifestação à derrubada do Veto 27

O Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (Sinpol-DF) convocou toda a categoria a participar da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) que ocorrerá nesta quarta, 23, a partir das 13h30, no estacionamento do Estádio Nacional Mané Garrincha.

Em pauta, será discutida a questão da assistência à saúde dos policiais civis do DF, em manifestação à derrubada do Veto 27, que poderá ocorrer em breve no Congresso Nacional.

Em seguida, o ato seguirá por uma carreata organizada pela União dos Policiais do Brasil (UPB), em protesto contra a Reforma Administrativa – instituída pela PEC 32. Além das carreiras policiais que compõem a UPB, demais servidores de todos os serviços públicos também participarão do movimento que seguirá até a Esplanada dos Ministérios.

O objetivo da carreata é registrar indignação contra a Reforma Administrativa, uma vez que ela prevê, entre outros pontos, diversos prejuízos e riscos para as carreiras públicas e para o serviço prestado, que deixará de ser de Estado e passará a ser do governo de ocasião.