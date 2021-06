Para uma cidade mais limpa: projeto vai realizar mutirão no Parque Três Meninas

Ação será realizada no domingo e conta com a participação da comunidade

A empresa Andarilhos DF, que há dois anos tem se mobilizado para mostrar as belezas do Centro-Oeste, irá realizar um mutirão, neste domingo (27), em Samambaia, para limpar o Parque Três Meninas. O projeto tem como propósito estimular a preservação do cerrado.

A Andarilhos DF convida a Administração Regional da cidade e a comunidade para participar dessa força-tarefa. A ação vai ocorrer das 9h às 13h.

“Decidimos trazer esse projeto à tona, pois não deixamos de perceber o descuidado que o ser humano tem com a natureza e dependemos do ecossistema para muitas coisas. É um projeto que vem pra bater de frente com a questão de preservação e conscientização ambiental para que o DF possa ter espaços mais agradáveis”, faz o convite o proprietário do Andarilhos, Daniel San.

Assim, o administrador de Samambaia, Gustavo Aires, ressalta o convite, no qual está aberto para a comunidade participar. É só entrar em contato pelo whatsap (61) 99253 3046. “A instituição abriu 10 vagas para quem se interessar em participar. Essa parceria entre entidade privada e pública, faz toda a diferença para atender as demandas e manter a nossa região organizada”, ressalta o administrador Gustavo Aires.