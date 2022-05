Carinho e acolhimento em forma de roupas

As abordagens principais são de meio ambiente, juventude, educação e de direitos das mulheres e equidade de gênero

O Shopping solidário realizou a primeira entrega de roupas no último sábado (30). A ação aconteceu em Ceilândia no período da tarde e é uma campanha do instituto Teia Solidária, em parceria com o Elas Transformam.

Foram entregues roupas, coletadas de doações, para 45 mulheres da região do Sol Nascente. O objetivo é proporcionar a oportunidade de frequentar um shopping para pessoas em situação de vulnerabilidade social, auxiliando-as a planejar a vestimenta em situações formais como, entrevistas de emprego e encontros sociais.

Instituto Teia Solidária

O Instituto Teia Solidária é uma organização da sociedade civil de interesse público e sem fins lucrativos. O objetivo é construir e fortalecer a conexão de movimentos autônomos do Distrito Federal. A comunicação é utilizada como ferramenta para o estabelecimento de uma rede ampla, sólida e solidária de colaboradores.

Através da indicação e financiamento de projetos, cursos, e ações a organização busca tornar os cidadãos do Distrito Federal mais atentos às necessidades individuais e coletivas.

As abordagens principais são de meio ambiente, juventude, educação e de direitos das mulheres e equidade de gênero.