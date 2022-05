Mais emprego: Ibaneis assina nomeação de 283 novos servidores

Antes da gestão de Ibaneis Rocha, as nomeações para a assistência social do DF estavam congeladas há 10 anos

Elisa Costa e Juliana Dantas

redaçã[email protected]

O Governo do Distrito Federal (GDF) nomeou, na manhã desta segunda-feira (2), 283 servidores para as secretarias de Desenvolvimento Social, de Justiça e da Mulher. As nomeações foram assinadas pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) em solenidade no Palácio do Buriti.

“O serviço público é permanente, ele leva a memória do estado brasleiro. Nos orgulha muito todo esse período de pegar políticas públicas que estavam abandonadas e recriá-las para o Distrito Federal”, comentou o governador em discurso. “Tenho orgulho do trabalho da assistência social, diversas famílias perderam seus empregos por conta da pandemia, tivemos que passar por um grande projeto que atendeu 760 mil famílias no DF”, finalizou.

Foram nomeados 55 servidores para a Secretaria da Mulher (SEM), 58 servidores para a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) e 170 servidores para a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), sendo 80 para a área de assistência social e 90 para a área socioeducativa.

Participaram do evento a secretária de Desenvolvimento e primeira-dama Mayara Noronha, o secretário de Economia Itamar Feitosa, e o secretário de Justiça e Cidadania, Jaime Santana. Entre as autoridades que estiveram presentes, também compareceram a secretária da Mulher Vandercy Camargos, o secretário de Governo José Humberto, além de deputados distritais e federais.

Primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha. Foto: Reprodução.

“A nossa política de assistência social vem sendo referência no país. Enquanto secretária, digo que a luta de nomeação é árdua, foram 10 anos sem nomeações. Cuidar da população é olhar para as necessidades e implementar programas. Vocês entram para ficar e vão embasar uma administração pública”, destacou a primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha.

A última nomeação conjunta para as três pastas aconteceu em 27 de outubro de 2021. A assinatura do decreto chamou mais 128 servidores para o quadro de atuação na linha de frente, que trabalha no atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em agosto do mesmo ano, outros 113 servidores tiveram seus nomes publicados no Diário Oficial do Distrito Federal.