Capotamento resulta em dois feridos no Eixo W

Duas pessoas ficaram feridas após um carro capotar e outro colidir com um poste de iluminação pública, na manhã desta terça-feira (26), na via de acesso ao Eixo W, sentido Setor Policial Sul.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), os dois carros colidiram e, com a força da pancada, um dos carros capotou. O motorista, identificado apenas como A.C.B.P, de 31 anos, ao ser avaliado, se queixou de dores no tórax e no quadril e foi transportado para o Hospital Santal Lúcia da Asa Norte.

No segundo carro, que saiu da via e colidiu com um poste, tinham duas pessoas. O motorista, identificado apenas como A.L.O.F, de 25 anos, não se feriu. Porém, a passageira, identificada apenas como W.S.B, de 24 anos, precisou ser também transportada ao hospital.

Com a colisão, a dinâmica do trânsito foi afetada. A corporação afirma não ter informações sobre a dinâmica do acidente.