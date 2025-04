Capotamento na DF-250 deixa quatro feridos, incluindo duas crianças

Um sinistro foi registrado na madrugada desta quarta-feira (16/4), na DF-250, nas proximidades do Bar da Chica, região do Paranoá. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 3h21 e enviou quatro viaturas para o atendimento da ocorrência.

No local, os militares encontraram um veículo VW Gol branco capotado às margens da via, apoiado sobre o teto. Quatro pessoas estavam no carro no momento do acidente, incluindo duas crianças.

O condutor do automóvel, D.S.M., de 23 anos, estava consciente e orientado, mas com suspeita de fratura na região pélvica. A passageira A.B.C.O., de 21 anos, foi atendida pelo SAMU e levada ao hospital, mas seu estado de saúde não foi informado.

Entre as crianças, a menor M.A.C.B., de 2 anos, apresentava ferimento na cabeça e estava consciente, embora bastante chorosa. Já o bebê D.C.S., de apenas 45 dias, não apresentava lesões aparentes.

Todas as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional do Paranoá. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.