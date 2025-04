Homem é espancado após insistir para mulher entrar em carro na saída do metrô em Taguatinga

Um homem foi espancado por populares após abordar insistentemente uma mulher na saída da estação Centro Metropolitano do metrô, em Taguatinga, por volta das 19h50 desta terça-feira (15/4). De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o suspeito tentou convencê-la a entrar em seu carro, alegando que lhe daria uma carona.

A mulher recusou a oferta, mas, segundo testemunhas, o homem persistiu. A insistência levantou suspeitas entre conhecidos da vítima que estavam próximos e presenciaram a cena. Eles retiraram o suspeito à força de dentro do veículo e o agrediram antes da chegada da polícia.

O homem foi socorrido e levado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), sendo posteriormente encaminhado à 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro), onde o caso será apurado.

A PMDF informou que investiga tanto a possível tentativa de constrangimento ilegal contra a mulher quanto o crime de lesão corporal praticado contra o motorista.