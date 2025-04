Foragido condenado por tentativa de latrocínio contra policial é preso no Recanto das Emas

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Grupo Tático Operacional do 27º Batalhão (GTOP 47), prendeu um homem condenado a mais de 23 anos de prisão por tentativa de latrocínio contra um policial militar. A prisão ocorreu na tarde desta terça-feira (15), por volta das 16h45, na Quadra 605 do Recanto das Emas.

Durante patrulhamento de rotina, os policiais identificaram o foragido e realizaram a abordagem. Ao consultar os dados do suspeito, a equipe constatou que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. Além da tentativa de latrocínio, o homem tem um histórico criminal extenso, com passagens por tráfico de drogas, receptação, roubo e violência doméstica e familiar.

Após a prisão, o indivíduo foi conduzido à 27ª Delegacia de Polícia para o cumprimento da ordem judicial.