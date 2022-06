Capital Moto Week chega com novidades e espera atrair mais de 800 mil pessoas

Após dois anos de pausa, o maior evento de motociclismo da América Latina acontece entre os dias 21 e 30 de julho

Muito rock e música boa. É isso que aguarda os brasilienses no maior evento de motociclismo da América Latina, que ficou pausado por dois anos devido à pandemia de Covid-19. Este ano, o Capital Moto Week (CMW) terá como tema reflorestamento e consumo sustentável e contará com shows do Capital Inicial, Pitty, Raimundos, Paralamas do Sucesso, Blitz, Biquini Cavadão e muito mais.

Por ser uma festa que atrai muitas pessoas, o festival conseguiu, desde a edição de 2017, coletar mais de 73 toneladas de resíduos para reciclagem e compostagem. Isso proporcionou a plantação de mais de 16 mil árvores nativas do bioma cerrado, típico da região. Na última edição do evento, em 2019, 78% dos resíduos tiveram destinação correta, mas, este ano, o CMW pretende superar a marca de 90% para, desta forma, receber o selo de Lixo Zero. A festividade tem parceria com a empresa ONG Neutralize Carbono, que auxiliar na neutralização de emissões com créditos de carbono.

Foto: Divulgação

O evento, que está na sua 17ª edição e que irá entre os dias 21 e 30 de julho, será realizado na Granja do Torto, e tem um público médio estimado, nesses 10 dias, em 800 mil pessoas e 300 mil motos. Segundo a organização do evento, o local da festa tem um espaço de 250 mil m², o que equivale a 25 vezes o Estádio do Maracanã.

Sendo o terceiro maior evento de motociclismo do mundo, o CMW espera receber pessoas de diferentes países e trazer atrações para todos os gostos. As novidades desta edição são o cinema ao ar livre, que será transmitido em uma tela de 500 polegadas a partir das 19h dos dias 25, 26 e 27, e o parque de diversão, com a maior tirolesa do Distrito Federal. Para quem for com os pequenos, o festival irá dispor de um espaço Moto Kids, instalado nos gramados com roda gigante, autopista e bungee jump.

Fotos: Divulgação

E não para por ai. Além disso, os visitantes também poderão usufruir de boa gastronomia, com duas praças de alimentação e quiosques. Ao todo, são mais de 30 opções de comidas tradicionais da capital. O evento, ainda será 100% pet friendly, ou seja, seu pet está totalmente convidado. O espaço intitulado “Moto Pets” vai contar com ações de parceiros com doação de animais e de vacinas, descontos para castração de animais resgatados das ruas, além de workshop e apresentações especiais.

Para garantir a inclusão e a acessibilidade, os shows principais terão intérpretes de libras e espaços pensados para garantir a mobilidade de todos. Além dos shows principais, haverão ainda quatro palcos espalhados pelo espaço, que receberão bandas como o Cazuza in Concert, Trampa, Rock Beats, Distintos Filhos, Quinta Essência, Lúpulo e Cereais não Maltados, Surf Sessions, Ifloyd e Baú Revirado.

Segundo a organizadora do CMW, Juliana Jacinto, O Capital Moto Week não é apenas sobre asfalto, motor e óleo. “É um festival que coloca Brasília em evidência para todo o país e para o mundo. Além de trazer atrações musicais consagradas e as principais marcas mundiais, é ali o encontro da celebração da vida, em um espaço que congrega todos os públicos. Somos uma grande família de caveiras do bem pelo amor ao próximo e pela cultura do motociclismo”, avalia.

Caminhando para mais essa edição que promete ser um sucesso, mais de 4 milhões de pessoas já visitaram o CMW. Motociclistas e turistas de todo o Brasil e de mais de 10 países em cinco continentes já passaram pelo Capital Moto Week. Tais números posicionam o festival como o mais importante do calendário oficial de Brasília. Nos últimos anos, o evento teve um crescimento de público de 290%. A representatividade de marcas de tudo que envolve o universo do motociclismo e a diversidade de opções se encontram no mesmo lugar.

Mulheres inclusas

Ainda de acordo com Juliana Jacinto, esta edição tem por objetivo dar fim ao estigma de que motociclismo é para homem, exclusivamente. Na edição do ano passado, por exemplo, as mulheres representaram 46% do público. Para reforçar essa ideia, o famoso espaço Lady Bikers, é voltado para o empreendedorismo feminino, e completa a programação. “Temos atualmente muito mais motociclistas e motoclubes compostos por mulheres do que antes, há alguns com 200 integrantes, por exemplo. E isso comprovamos também com os nossos números. Há quatro anos tínhamos um público majoritariamente masculino, 75%, e na última edição isso quase igualou, com 54% homens e 46% mulheres”, ressalta a organizadora.

Serviço:

Capital Moto Week 2022

Data: De 21 a 30 de julhoLocal: No Parque de Exposições da Granja do Torto, Brasília – Distrito Federal.