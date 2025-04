Capacitação reúne gestores das forças de segurança e reforça integração entre governo e comunidade

Nesta quinta-feira (10), foi realizado o segundo dia da capacitação promovido pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), por meio da Subsecretaria dos Conselhos Comunitários de Segurança (Subconsegs), que reuniu cerca de 150 gestores das forças de segurança e do Governo do Distrito Federal (GDF) para debates estratégicos relacionados à segurança pública e a população. O evento, no auditório da Escola de Governo (Egov), destacou a importância da qualificação contínua dos membros dos Consegs, reforçando o papel da comunidade na construção de políticas públicas eficazes. O encontro teve início na quarta-feira (9), com palestras voltadas para diretorias dos conselhos de segurança comunitária (Consegs).

Nos dois dias de evento, os temas abordados tiveram como foco o impacto direto na segurança das regiões administrativas, como ações voltadas à população em situação de rua, a nova legislação sobre distribuidoras de bebidas, dados estatísticos sobre criminalidade e as iniciativas da Companhia Energética de Brasília (CEB) relacionadas ao sistema de iluminação pública.

O encontro contou com a presença do secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, que ministrou uma palestra sobre os avanços na segurança pública do DF, com destaque para a redução dos homicídios e a importância da atuação dos Consegs no desenvolvimento de soluções em cada região. “Os Consegs chegam aonde não estamos. É uma atuação conjunta, uma parceria com a sociedade civil que tem se mostrado essencial para o combate ao crime e soluções viáveis às demandas diárias das regiões administrativas de todo o DF”, destacou.

Além do secretário, participaram também representantes da Casa Civil, o chefe de gabinete, Thiago Costa, o subsecretário George Couto e o presidente da CEB, Edson Garcia, reconhecido como um grande aliado dos conselhos Comunitários de Segurança.

As capacitações dos Consegs tiveram início no ano passado, buscando promover a formação contínua dos conselheiros, além de atualizar os processos de recebimento de demandas e alinhamento de procedimentos.

“A qualificação contínua dos gestores públicos fortalece a integração entre os órgãos do governo e a sociedade, contribuindo para a melhoria dos serviços prestados e, consequentemente, para a segurança e a qualidade de vida da população”, ressaltou o subsecretário dos Conselhos Comunitários de Segurança, coronel Paulo André.

*Com informações da SSP-DF