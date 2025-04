Jovem selecionada no programa Meninas em Ação tem dia de primeira-dama do DF

“É algo inesquecível, um divisor de águas na minha vida. Sou uma pessoa naturalmente muito tímida, então estar aqui, falar e poder vivenciar tudo isso é muito marcante e gratificante.” É assim que a jovem Ana Clara Batista, 17, estudante do Centro de Ensino Médio (Cemi) Gama, define o dia em que assumiu as obrigações públicas do cargo de primeira-dama do Distrito Federal. Ela é a primeira estudante selecionada pelo programa Meninas em Ação para experienciar as atividades de uma mulher à frente de um cargo de liderança.

Ao longo desta quinta-feira (10), a garota acompanhará eventos públicos e a rotina interna de Mayara Noronha Rocha no gabinete no Palácio do Buriti, além de conhecer a Residência Oficial de Águas Claras. “Ana Clara está abrindo as portas do programa Meninas em Ação, que traz as jovens e mostra a elas a necessidade de estimular a pauta feminina na administração pública”, comentou a primeira-dama. “Ela, enquanto estudante da escola pública e moradora de uma cidade do Distrito Federal, está enxergando esse cenário e podendo contribuir”.

A primeira atividade em que a menina participou foi o lançamento da campanha Páscoa Solidária, idealizada pela primeira-dama e coordenada pela Chefia-Executiva de Políticas Sociais. A terceira edição ocorreu no Centro Olímpico e Paralímpico (COP) Parque da Vaquejada, em Ceilândia. “Hoje ela já começou numa ação social, porque eu não ocupo cargo dentro do governo, sou uma voluntária, esposa de um gestor, que abracei com todo amor e afinco a pauta social”, explicou Mayara. “O meu trabalho hoje é pautar as ações sociais dentro do governo”.

Jovens em cargos públicos

Durante o evento, Ana Clara ajudou a entregar cestas básicas e os kits com chocolates a 450 crianças de 4 a 12 anos. “O título de primeira-dama por um dia não é somente algo simbólico, mas é acompanhar de perto a empatia e o cuidado do Governo do Distrito Federal pela população para que se tenha uma transformação social; então, hoje estou aqui não somente para participar, mas para aprender e me inspirar”, afirmou a jovem.

Além das entregas, ela discursou no dispositivo entre as autoridades, incluindo o governador do DF, Ibaneis Rocha. Em seu momento de fala, comentou sobre a importância do evento e a oportunidade de passar um dia em um cargo de liderança: “Eu, como uma menina de escola pública, preta e periférica, creio que estar aqui serve como representatividade e também como inspiração para outras meninas que sonham em fazer a diferença um dia. É uma oportunidade muito gratificante, e sempre vou lembrar desse dia com muito carinho, porque é muito bom ver tantas crianças felizes, porque sabemos que a alegria genuína vem das crianças”.

A primeira-dama relatou que, no caminho para o evento, Ana Clara revelou que sonha em ser defensora pública. “Ela vai defender a sociedade, e hoje ela está vivendo isso com as crianças. Essa posição permite a ela dar e fazer algo por alguém”, disse.

Presente no evento, o governador Ibaneis Rocha classificou o programa como fundamental para que mais jovens possam almejar e ocupar cargos públicos no futuro. “Acho que essa integração com a sociedade, com as crianças e com os jovens mostrando qual é o trabalho feito por nós traz uma conscientização da importância da política, porque não é fácil deixar o seu lar e o seu trabalho para cuidar das vidas das outras pessoas”, declarou. “É um ato de entrega que a gente faz para a população. Acho que todas essas 30 meninas que foram selecionadas vão ter uma experiência sensacional de acompanhar esse trabalho de políticas públicas e vão levar para a vida toda”.

Projeto

O programa Meninas em Ação foi lançado pelo Governo do Distrito Federal (GDF) durante o Mês da Mulher. A iniciativa é uma parceria entre as secretarias de Relações Internacionais (Serinter-DF), de Educação (SEEDF) e da Mulher (SMDF), para promover o empoderamento feminino ao proporcionar a 30 estudantes da rede pública um dia em cargos ocupados por mulheres que estão em posições de liderança no governo, em embaixadas, nos organismos internacionais e em empresas.

A ação surgiu inspirada pelo movimento Girls Takeover, iniciativa internacional criada no Dia Internacional da Menina, em 11 de outubro, para defender a igualdade de gênero por meio da representação do potencial feminino ao colocar garotas no centro da tomada de decisões. A iniciativa no DF terá duração de sete meses, com atividades entre março e outubro.

Foram selecionadas para participar do projeto-piloto meninas de até 18 anos que estão cursando o 3º ano do ensino médio e têm domínio de inglês ou espanhol. Foram escolhidas dez alunas de cada uma das seguintes três escolas da rede pública: Centro de Ensino Médio Integrado do Gama (Cemi Gama), Centro de Ensino Médio 1 de Planaltina (CEM 01 Planaltina) e Centro de Ensino Médio Setor Oeste (Cemso).

