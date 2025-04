Decreto de Ibaneis cria programa para formação de lideranças femininas nas escolas do DF

O governador Ibaneis Rocha (MDB) instituiu, por meio de decreto, publicado nesta quinta-feira (10), o Programa Meninas em Ação: Liderando o Futuro do Distrito Federal, que visa o empoderamento de mulheres, promovendo igualdade de gênero na rede pública de ensino. O programa é destinado a meninas da terceira série do Ensino Médio, com até 18 anos, que demonstrem interesse em liderança e em temas relacionados.

O objetivo do programa é conscientizar sobre a importância do empoderamento feminino e igualdade de gênero; viabilizar atividades alinhadas ao tema nas instituições educacionais; promover contato com lideranças inspiradoras para ampliar perspectivas de carreira e desenvolvimento pessoal; fortalecer debates sobre igualdade de gênero e empoderamento feminino; e incentivar aplicação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O programa que terá a participação de diversas secretarias, incluindo as de Educação e da Mulher e em consonância com as ODSs da Agenda 2030, de promoção de diversas áreas. Entretanto, de acordo com o próprio decreto, o não há compromisso financeiro para o desenvolvimento do programa.