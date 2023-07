Candidatos ao Morar Bem devem apresentar documentação

Todo procedimento deverá ser realizado pelo aplicativo de celular, Codhab Cidadão, disponível para o sistema Android e IOS

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF) convocou, nesta quinta-feira (27), 2.695 candidatos para enviar os documentos necessários para habilitação no programa Morar Bem. O objetivo é validar os dados cadastrais inseridos no momento da inscrição, conforme os requisitos estabelecidos. A listagem com os documentos necessários está disponível no link. Todo procedimento deverá ser realizado pelo aplicativo de celular, Codhab Cidadão, disponível para o sistema Android e IOS.

É muito importante que, no momento da entrega, o candidato se atente aos documentos que está enviando. Se alguma documentação for enviada de forma incorreta, o cadastro não será habilitado e poderá gerar alguma pendência. Isso acaba impedindo a participação nos empreendimentos. Após enviar os documentos, é necessário aguardar a análise. Quem não atender à convocação passará para condição de “convocado não habilitado” e não poderá participar dos projetos habitacionais.

Requisitos do programa

Ter maioridade ou ser emancipado na forma da lei;

Residir no Distrito Federal há cinco anos;

Não ser, nem ter sido proprietário, promitente comprador ou cessionário de imóvel no DF;

Não ser beneficiado em outro programa habitacional no Distrito Federal;

Ter renda familiar de até 12 salários mínimos.

*Com informações da Agência Brasília