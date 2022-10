Campos sintéticos de futebol recebem investimento

Os recursos investidos na reforma são originários de emendas parlamentares e recursos destinados pelo Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte

Nove campos sintéticos de futebol do Distrito Federal terão seus pisos reformados e trocados em um investimento de R$ 3,2 milhões da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL).

Do total de unidades, quatro já contam com medidas oficiais para campeonatos de futebol amador. São elas a da Vila Telebrasília (Plano Piloto), da Quadra 120 de Santa Maria Norte, da Quadra 310 (Área Especial/Samambaia) e da Quadra 6/18, no Setor Leste de Planaltina.

Os demais campos estão nos centros olímpicos e paralímpicos (COPs) de Brazlândia, Estrutural, Recanto das Emas, Gama e Santa Maria.

Os recursos investidos na reforma são originários de emendas parlamentares e recursos destinados pelo Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte. Os campos, em geral, têm capacidade para atender cinco mil pessoas. Os COPs reúnem, em média, 4 mil alunos. No COP do Recanto das Emas, o futebol society, jogado no campo sintético, é a segunda modalidade mais procurada para a prática esportiva.

A vice-coordenadora do COP do Recanto, Marcelina de Jesus Marques, disse que o futebol atende crianças e adolescentes de 9 a 17 anos, bem como adultos de todas as idades que praticam a modalidade à noite. São oito turmas, divididas em três turnos, cada uma com 25 alunos, totalizando 200 praticantes da modalidade.

“A demanda é grande”, conta a gestora. “Temos fila de espera para jogar futebol. As crianças das escolas públicas têm prioridade, assim como as que fazem parte do cadastro único”. De acordo com a gestora, a maior procura é pelas turmas da manhã e da tarde – à noite, são duas turmas.

O professor Fernando Barbosa acompanha de perto a troca do piso sintético da quadra de futebol. “Os meninos estão bem ansiosos, esperando pelo piso novo”, diz. “O futebol society, juntamente com a piscina, faz parte do nosso carro-chefe”.

As informaçõe são da Agência Brasília