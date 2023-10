Campanha Vem Brincar Comigo faz doação de brinquedos no Hospital da Criança

Até o momento, a campanha, que arrecadou 16 mil brinquedos, já passou por quatro locais e beneficiou mais de três mil crianças

Os brinquedos empilhados na recepção do Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) chamaram a atenção da pequena Ana Luiza Santos, 3 anos. Assim que a menina entrou no espaço, seus olhos brilharam e ela correu em direção aos objetos. Lá, escolheu o que gostaria de ganhar em celebração ao Dia das Crianças: uma boneca do tipo bebê e um kit com itens de cozinha. “Gostei da boneca porque ela tem uma xuxinha”, disse.

Ela recebeu os dois brinquedos das mãos da primeira-dama do DF, Mayara Noronha Rocha, que esteve na unidade hospitalar na manhã desta quarta-feira (11) em mais uma ação da campanha Vem Brincar Comigo, do Governo do Distrito Federal (GDF). Desta vez, o projeto levou os itens para os pacientes do Hospital da Criança. As doações dos mais de 16 mil brinquedos arrecadados já passaram por eventos realizados na Fazendinha Azul, Na Praia e Sesi Lab, beneficiando mais de três mil crianças.

“Hoje foi um dia muito forte aqui no Hospital da Criança. É bom não só poder trazer os brinquedos, mas poder ter um momento de conversa com as crianças e as famílias. A intenção é levar acolhimento, alegria e interação social”, declarou a primeira-dama.

O dia vai ficar registrado na memória de Edson Daniel Almeida Rezende, 7 anos. Do momento em que deixou o quarto até retornar ao espaço de internação, ele não parou de falar com os integrantes do governo. Cantou os sucessos da sertaneja Ana Castela para o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Gustavo Amaral, e compartilhou sua história com a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio. Quando se cansou, foi para o leito, recebeu ganhou a visita da primeira-dama, que levou mais um brinquedo para o menino.

“Para quem doa o brinquedo, é a certeza de que essa doação pode ser um divisor de águas na vida de uma criança em tratamento”, definiu Mayara. “Para as crianças, essa memória afetiva, por meio de um mero brinquedo, repercute lá na vida adulta delas, para que elas possam lembrar do que viveram de forma positiva.”

Essa é a quarta edição da campanha Vem Brincar Comigo, que já integra o calendário oficial do GDF. “Este ano, a campanha superou as expectativas, porque, além de arrecadarmos os brinquedos, fizemos parcerias para levar as crianças a outros espaços e fazer com que elas tenham memórias afetivas”, afirmou a chefe-executiva de Políticas Sociais, Anucha Soares.

De acordo com ela, as crianças beneficiadas são escolhidas após o contato com as instituições, podendo receber os brinquedos diretamente ou ser convidadas para as ações próprias da campanha.

União de esforços

A ação do Vem Brincar Comigo no Hospital da Criança se junta à programação extensa da unidade em comemoração ao mês dos pequenos, além da própria ludicidade que o ambiente costuma ter para auxiliar no tratamento dos pacientes.

“Hoje é um dia muito especial, porque, em parceria com o GDF, estamos entregando os brinquedos do Vem Brincar Comigo. É muito bom podermos trazer um pouco mais de alegria para as crianças que já vivem às questões das vulnerabilidades sociais e ainda enfrentam doenças tão graves como aquelas que são tratadas aqui no Hospital da Criança”, comentou a superintendente executiva do Hospital da Criança, Valdenize Tiziani.

“A criança que brinca é mais feliz e responde, sem dúvidas, melhor as terapias. O lúdico faz parte da nossa estratégia de tratamento”, acrescentou.

Para Lucilene Florêncio, a entrega dos brinquedos proporciona um dia mais feliz às crianças com doenças complexas internadas no Hospital da Criança. “É um momento que faz parte do tratamento. O Hospital da Criança vem na esteira da humanização, de tornar o ambiente uma extensão da casa das crianças, para que elas não sintam o trauma de estar no hospital”, analisou.

Atendendo à convocação da primeira-dama, o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Gustavo Amaral, além de ter participado da arrecadação dos brinquedos, fez questão de levar uma contribuição da pasta para o Hospital da Criança. Ele ficou responsável por entregar os kits do Planetário de Brasília.

“Todos os órgãos e entidades do DF aderiram de forma maciça, então a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação também contribuiu para alegrar o dia dos pequenos com kits do Planetário, que tem um foguetinho para montar, quebra-cabeça e várias coisas lúdicas para as crianças se divertirem no momento em que estão aqui dentro do hospital”, contou Amaral.

As informações são da Agência Brasília