Caminhonete sai da pista e colide com poste na Asa Norte

Ainda de acordo com a corporação, a mulher teria perdido o controle do veículo e colidiu a roda esquerda do eixo traseiro com o poste

Durante a manhã chuvosa desta terça-feira (19), uma caminhonete colidiu com um poste de luz no eixo W, na altura da tesourinha das Superquadras 109/110 da Asa Norte. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, a equipe encontrou a motorista, identificada apenas como D.M.D, de 43 anos, não se feriu. Leia também Estudantes têm matrículas com bolsas garantidas em escola particular

Trem natalino atrai crianças e adultos em estações do Metrô-DF

Estádio Bezerrão passa por reforma e é reaberto Ainda de acordo com a corporação, a mulher teria perdido o controle do veículo e colidiu a roda esquerda do eixo traseiro com o poste. Após o atendimento da motorista, o Detran ficou responsável pelo local.