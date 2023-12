Trem natalino atrai crianças e adultos em estações do Metrô-DF

O trem temático está circulando desde o dia 1º de dezembro por todo o percurso do Metrô e segue em linha até o dia 31 de dezembro

O espírito natalino, mais uma vez, pega carona em um dos trens da Companhia do Metropolitano do DF. Parceria comercial do Metrô-DF com uma empresa de refrigerantes possibilitou o adesivamento de um trem com motivos natalinos, decorado com muitas luzes. A ação faz parte da Caravana de Natal já tradicional no Distrito Federal.

O trem temático está circulando desde o dia 1º de dezembro por todo o percurso do Metrô e segue em linha até o dia 31 de dezembro. Além disso, foi montado um estande na Estação Ceilândia Centro, onde os passageiros podem deixar cartinhas endereçadas ao Papai Noel nesta terça-feira (19). A empresa parceira vai selecionar três cartas para presentear.

Na noite de segunda-feira (18), sete caminhões e três carros da Caravana de Natal fizeram seu último percurso nas proximidades da Estação Terminal Ceilândia, depois de 33 dias percorrendo 44 localidades do Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. Agora, apenas o trem natalino permanecerá em circulação até o final do ano.

“Fazemos isso há 22 anos. É uma emoção em cada parada. Conseguimos pegar a expressão de cada criança e isso é muito gratificante”, disse o executivo de Trade, Marketing e Eventos da empresa parceira, Everton Chaves.

Na noite de despedida da caravana motorizada e de estreia do trem natalino, moradores da vizinhança acompanharam o cortejo, tiraram fotos com o Papai Noel, o urso e as noeletes, e se surpreenderam ao desembarcar na estação e encontrar o trem temático parado na plataforma.

“É a primeira vez que eu vejo. Achei muito massa, muito divertido”, disse Suelen Cristina de Alencar, que estava com o bebê Emanuel, de 10 meses, e parecia tão encantada quanto as crianças da vizinhança que rodeavam os personagens.

Alexandre da Silva também levou o filho Samuel, de 4 anos. “Ele não pode ver o Papai Noel que fica doido para abraçar e tirar foto.”

O gerente comercial do Metrô-DF, Tiago Cardoso de Oliveira, afirma que a ação comercial ultrapassa a arrecadação extra tarifária. É uma forma de também despertar a alegria e o espírito natalino dos passageiros. Nem os adultos escapam da emoção e da surpresa ao se deparar com a imagem do trem cheio de luzes piscantes.

“Muito além de um transporte seguro e da arrecadação, é importante para a companhia proporcionar boas surpresas. O trem natalino evoca recordações de momentos especiais que as pessoas já viveram. Todos se emocionam”, disse Tiago.

As informações são da Agência Brasília