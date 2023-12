Estádio Bezerrão passa por reforma e é reaberto

Ibaneis citou a parceria entre a comunidade do Gama e o GDF, lembrando o dia que foi preciso fechar o Bezerrão para criar o hospital de campanha

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), participou, nesta terça-feira (19), da entrega da reforma do Estádio Valmir Campelo Bezerra, o famoso Bezerrão. O local foi utilizado durante a pandemia da Covid 19 como Hospital de Campanha para atender pacientes vítimas do coronavírus. Por conta do uso, o gramado e outras instalações do Bezerrão precisaram passar por reparos e manutenções.

O Governo do Distrito Federal (GDF) investiu cerca de R$ 3,9 milhões na execução de reparos estruturais, recuperação das arquibancadas, do gramado e do alambrado com solda dos gradis. Além da modernização da rede elétrica e do sistema de combate a incêndios. A área externa contou com nova pintura e instalação de vidros na tribuna de honra.

Ibaneis citou a parceria entre a comunidade do Gama e o GDF, lembrando o dia que foi preciso fechar o Bezerrão para criar o hospital de campanha. “É uma alegria muito grande está entregando esta reforma do Bezerrão, nós tivemos aqui na pandemia, fato que agravou o problema de saúde na cidade. Nós fomos acolhidos aqui no estádio, onde inauguramos um hospital de campanha que salvou milhares de vidas”, destacou Ibaneis.

O Bezerrão foi inaugurado em 1977, e desde a sua reformulação em 2008, o estádio passa pela sua maior reforma. “Com o fim da pandemia, nós conseguimos fazer uma belíssima reforma com apoio da Novacap, dos deputados e da Secretária de Esporte e Lazer. Nós desejamos que toda a população usufrua desse equipamento público assistindo diversos jogos. Nós queremos essas crianças todas praticando esporte, crescendo e desenvolvendo para que a cada dia tenhamos mais saúde e mais desenvolvimento social”, finalizou o governador.

O secretário de Esporte e Lazer, Julio Cesar, celebrou a entrega e falou sobre a importância do estádio para o Gama: “Desde fevereiro nós trabalhamos com muito amor e carinho para entregar este estádio com a capacidade de receber tantos jogos estaduais como nacionais. Queremos trazer muitos jogos para o Bezerrão para que o Gama possa se beneficiar desse estádio maravilhoso. O estádio está pronto para receber o candangão 2024”.

A vice-governadora Celina Leão também citou a relevância do Bezerrão na pandemia, sem deixar de reconhecer seu valor para o esporte do DF. “Com essa entrega celebramos um esporte forte entendendo que vencemos a pandemia com muita altivez, coragem e com um time de muito trabalho. O Bezerrão é um dos poucos estádios certificados pela FIFA, por isso, ele pode receber jogos internacionais. Então, eu tenho certeza que o Bezerrão será palco de muitos jogos”.