Caminhonete bate contra poste na EPIA

Uma caminhonete colidiu contra um poste na EPIA, sentido Colorado, durante a madrugada deste sábado (30).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegarem no local, as equipes encontraram o motorista do veículo ileso.

O carro bateu contra o poste de luz, o deixando abaulado. A Neoenergia Distribuição Brasília foi acionada para desativar a energia do poste.

A Polícia e a Perícia foram acionados para local, durante o atendimento, uma das faixas foi interditada até o veículo ser removido da rodovia.