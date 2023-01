Caminhonete atropela mulheres na EPNB; vítima fica em estado grave

Uma das mulheres atropeladas se encontrava em estado grave, com suspeita de fratura no tórax e no crânio

Uma caminhonete invadiu o canteiro central da Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), próximo ao Supermercado Ultrabox, e atropelou duas mulheres que aguardavam o fechamento do semáforo na manhã desta sexta-feira (20).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), uma das mulheres atropeladas, identificada apenas como M.F.G.L, de 38 anos, se encontrava em estado grave, com suspeita de fratura no tórax e no crânio. Após avaliação no local, ela foi transportada em estado grave para o Hospital de Base.

A outra mulher, identificada apenas como M.P.A, não teve ferimentos graves e recusou ser transportada para o hospital.

O motorista, identificado como M.A.S., e a passageira não se feriram e não foram levados ao hospital.

A corporação informa que não tem mais informações sobre a dinâmica do acidente. As polícias Militar e Civil do DF foram acionadas para cuidar do local e investigar o caso.