Edital de novo concurso da PMDF deve sair nesta semana

Gabriel de Sousa

[email protected]

O edital do novo concurso da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que irá ofertar 2.100 vagas para novos praças, deve sair ao longo desta semana. O anúncio foi feito nesta última quarta-feira (18) nas redes sociais da corporação. O certame oferece 700 vagas imediatas além de um cadastro reserva que vai incluir 1.400 candidatos.

No mesmo dia, a Polícia Militar do DF publicou no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) que o Instituto AOCP será a organizadora do certame. Atualmente, o Instituto está coordenando os concursos para as corporações policiais de Santa Catarina, Espírito Santo e Goiás. A banca também irá realizar a seleção de novos oficiais músicos e administrativos e especialistas para a PMDF.

Para se candidatar ao cargo de soldado na PMDF, é necessário ter concluído um curso superior e ter até 30 anos de idade. Segundo o Portal da Transparência, o salário inicial pode variar entre R$ 5.775 e R$ 9.623.

O último concurso feito para o recrutamento de novos soldados para a PMDF aconteceu em 2018, quando mais de 50 mil candidatos concorreram a 2.024 vagas. Organizado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), o certame contou com uma prova objetiva, uma prova discursiva, e testes como barra fixa (homens), barra estática (mulheres), flexão abdominal (ambos), corrida de 12 minutos (ambos), natação (ambos). Também foram exigidas avaliações médicas, psicológicas e exames biométricos, além de uma sindicância de vida pregressa e investigação social.