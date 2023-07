Caminhoneiro fica gravemente ferido em acidente entre caminhões

O homem ficou preso às ferragens. Ele apresentava fraturas nas duas pernas, laceração na perna direita, suspeita de TCE e fratura nas costelas

Um caminhoneiro ficou gravemente ferido após colidir o próprio caminhão com um segundo, na manhã deste sábado (08), na rotatória que liga a DF-180 com a DF-190, na saída de Ceilândia.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, as equipes encontraram o motorista do caminhão do tipo betoneira, identificado apenas como W.M.S, de 36 anos, preso às ferragens.

Após trabalho dos militares, o homem foi retirado do caminhão e atendido pelos socorristas que atestaram que ele apresentava fraturas nas duas pernas, laceração na perna direita, suspeita de Traumatismo Cranioencefálico (TCE) e fratura nas costelas. O homem foi transportado para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

Já o motorista do segundo caminhão, identificado apenas como W.P.S., de 48 anos, não se feriu e foi encontrado pelas equipes já fora do veículo.

De acordo com relatos do segundo homem, ele seguia sentido Ceilândia, quando perdeu o controle, tombou e colidiu frontalmente com o outro caminhão que seguia sentido DF-060. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF (PMDF).

Veja o vídeo: