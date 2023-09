Caminhão tomba na Avenida das Nações

O homem, identificado apenas como V.G.G.C.C., de 28 anos, não se feriu e nem precisou ser transportado para o hospital

Um caminhão de pequeno porte tombou, na manhã desta terça-feira (26), na Avenida das Nações, na altura da estação de tratamento da Caesb.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, a equipe se deparou com o motorista do veículo já do lado de fora. O homem, identificado apenas como V.G.G.C.C., de 28 anos, não se feriu e nem precisou ser transportado para o hospital.

Durante o atendimento, a via precisou ser parcialmente interditada, o que afetou o trânsito. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) foi acionado.