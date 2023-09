Regiões do DF ficam sem energia nesta terça (26)

Ainda de acordo com a empresa, as causas do apagão ainda não foram descobertas e equipes já estão nos locais

Moradores de algumas regiões do Distrito Federal relataram que ficaram sem energia na tarde desta terça-feira (26). As principais áreas foram Águas Claras, Sudoeste, Taguatinga e Setor de Indústrias Graficas (SIG). Ainda assim, segundo a Neoenergia Distribuição Brasília, os únicos pontos informados com falta de energia pontais foram Águas Claras e Sudoeste.

PMDF investiga grupo de adolescentes se passando de moradores de rua para cometer assaltos em Águas Claras