Caminhão que transportava soda cáustica tomba na BR-020

Um caminhão que transportava soda cáustica e outros ácidos tombou, no início da tarde desta terça-feira (28), na BR-020, em Sobradinho.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), duas equipes especializadas em produtos perigosos foram acionadas para auxiliar na ação.

Ainda de acordo com a corporação, com a queda, o motorista, identificado apenas como G.M.S., de 35 anos, ficou preso na cabine do caminhão.

O caminhoneiro teve apenas escoriações leves e foi transportado para o Hospital Regional de Sobradinho (HRS).

Durante o atendimento, uma faixa da via precisou ser interditada. Após a saída dos bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável pelo local.