Caminhão perde os freios e atinge casa em construção

Na manhã desta terça-feira (18), um caminhão de entregas perdeu os freios em uma descida na QL 24 do Lago Sul e apenas parou quando atingiu uma casa em construção.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o veículo apenas parou quando atingiu um pilar metálico de um pórtico e a parede da edificação.

Mesmo com a violência do impacto, o motorista do caminhão, identificado apenas como D.M.A, de 27 anos, e seu ajudante não se feriram.

A Defesa Civil foi acionada para fazer a avaliação de possíveis danos causados pela colisão. O local ficou aos cuidados do proprietário.