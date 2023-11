Caminhão perde controle e para em barranco na BR 020

O chamado foi registrado às 05h59, resultando na mobilização de três viaturas para o local

Na manhã desta segunda-feira (20), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a uma ocorrência de acidente na BR 020, próximo ao posto Itiquira, no sentido Formosa-GO.

Ao chegarem à cena do acidente, as equipes de resgate depararam-se com um caminhão Mercedes Benz, de cor verde, que havia perdido o controle, saindo da pista e parando em um barranco às margens da rodovia. Diante da situação, as guarnições agiram rapidamente para gerenciar os riscos e prestar socorro ao condutor.

O motorista, de 46 anos, queixava-se de dores no braço esquerdo. Ele recebeu atendimento imediato por parte do CBMDF e foi transportado para o Hospital Regional de Planaltina-DF consciente, orientado e em estado estável.