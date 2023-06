Caminhão com 17 toneladas de carga tombou na BR 070

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) agiu rapidamente para prevenir incêndio em caminhão carregado com carvão vegetal

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado na noite de ontem (29/06/23) para atender a uma ocorrência na BR-070, sentido Brasília, próximo ao quartel do Corpo de Bombeiros do Setor Industrial em Ceilândia. O acidente, que ocorreu por volta das 21h04, envolveu um caminhão VW/30.330 de cor branca, que tombou lateralmente no acostamento.

No momento do acidente, o veículo transportava aproximadamente 17 toneladas de carvão vegetal, que foi prontamente identificado como um produto perigoso, devido às suas características inflamáveis. Os bombeiros agiram imediatamente para prevenir o risco de incêndio.

Quatro viaturas e dezessete bombeiros militares foram deslocados para a cena do acidente. Ao chegarem ao local, as equipes encontraram o motorista, o motorista de 46 anos, caminhando pela área. Após avaliação dos socorristas, constatou-se que ele sofreu apenas escoriações pelo corpo, não necessitando de transporte para o hospital.

Além do motorista, havia outros três ocupantes no veículo. Um homem de 51 anos, foi avaliado pelos socorristas e não apresentou ferimentos, sendo liberado no local sem necessidade de transporte hospitalar.

Já o passageiro do caminhão, de 46 anos, apresentou ferimentos nos dedos do pé direito, dor no braço direito e região lateral da coluna lombar. Ele foi atendido pela equipe de socorristas e transportado consciente, orientado e estável para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

O passageiro do veículo, de 36 anos, ficou preso no interior do caminhão e recebeu atendimento de acordo com o protocolo de trauma. Ele apresentava um corte profundo na perna esquerda e suspeita de Traumatismo Cranioencefálico (TCE). O paciente foi transportado consciente, orientado e estável para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC).