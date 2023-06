Combustíveis são vendidos mais caros nesta quinta-feira (29) após MP perder validade

Tributação da gasolina subiu R$ 0,34 por litro e no etanol o avanço foi de R$ 0,22 por litro. A previsão era de que os tributos só subissem em 1º de julho,mas MP que fixava data perdeu validade

Quem precisou abastecer o automóvel ontem, se deparou com os preços mais altos nos postos de combustíveis do Distrito Federal. A Medida Provisória (MP) que fixou as alíquotas menores de tributos federais para gasolina, etanol e o Gás Natural Veicular (GNV), não foi votada pelo Congresso e perdeu a validade na quarta-feira (28). O aumento foi instantâneo nas bombas, causando revolta entre os motoristas.

A MP 1163/2023 reduzia as alíquotas de PIS/Cofins e Cide nos combustíveis. Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) e o Instituto Combustível Legal (ICL), o aumento na tributação é de R$ 0,34 por litro para a gasolina e de R$ 0,22 por litro de etanol.

A previsão era que tributos federais subissem somente em 1º de julho, mas o fim da validade da Medida Provisória que trazia tributação federal menor antecipou o aumento de tributos federais. Com a retomada da cobrança integral, a tributação avançará de 29% para 35,3%. Representando mais de um terço do valor da gasolina sendo tributos estaduais e federais. Já no etanol, o aumento será de 12,9% para 18,8%.

A reportagem do JBr consultou postos de combustíveis espalhados pelo Distrito Federal para consultar os valores da gasolina e etanol. Em Ceilândia Sul, a gasolina estava sendo vendida a R$ 5,72 e o etanol a R$ 4,05. Em Sobradinho, a gasolina estava R$ 5,59 e o etanol a R$ 3,99. No Setor L Norte, em Taguatinga, na quarta-feira (28) a gasolina se estabilizou em R$ 5,35, com a queda da MP, o valor subiu para R$ 5,72. No SCIA, próximo a Via Estrutural, a gasolina foi encontrada a R$ 5,79 e o etanol a R$ 4,05.

O motorista Alexandre Costa, 37, se revoltou ao saber do aumento dos combustíveis. “Sabe o que eu acho engraçado, é que na hora que o governo reduz o preço, demora chegar nos postos. Mas na hora que é pra aumentar, eles aumentam até antes de oficializar o aumento. Isso é um absurdo, o Procon tem que fiscalizar os postos”, disse.

Para a motorista Letícia Leite, 28, o aumento foi recebido com surpresa. “Eu nem sabia que ia aumentar. A gente nunca sabe né, aumenta e diminui toda hora. Vira uma completa bagunça, […] É o jeito continuar abastecendo, não tem pra onde correr”, afirmou.

O que diz o Sindicombustíveis-DF

De acordo com Paulo Tavares, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do DF (Sindicombustíveis), após a realização de um levantamento junto às companhias, foi constatado que as distribuidoras já estão fornecendo os produtos com o reajuste total mencionado.

Paulo ressaltou que das três grandes distribuidoras que atuam no mercado do Distrito Federal, apenas uma delas optou por aplicar um reajuste acima do previsto, elevando o preço em até R$ 0,40 por litro na gasolina e R$ 0,26 por litro no etanol.

“Assim, reforçamos que estamos acompanhando de perto a evolução desse cenário e reafirmamos nosso compromisso em oferecer um serviço de qualidade e transparência aos nossos clientes. Estamos empenhados em garantir que os impactos da reoneração sejam gerenciados da melhor forma possível”, disse.