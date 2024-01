Caminhada no Parque da Cidade vai comemorar o Dia do Aposentado

Além do percurso de 2 km, diversas atrações fazem parte da programação agendada para sexta-feira (26)

Na manhã de sexta-feira (26), uma caminhada de 2 km no Parque da Cidade marcará as comemorações do Dia do Aposentado. A largada será no Estacionamento 10, próximo ao lago. Promovido pelo Instituto de Previdência dos Servidores do (Iprev-DF), o evento oferecerá aos presentes medição de pressão e glicemia, aulas de alongamento, massagens, vacinas e um café da manhã de confraternização.

Serão quatro horas de atividades, das 8 às 12h. Os aposentados que comparecerem também poderão fazer a prova de vida, comprovação anual necessária para a continuidade do pagamento dos benefícios de quem já se aposentou e das pessoas que são pensionistas.

A ação terá diferentes parceiros, como as secretarias de Saúde (SES-DF), de Esportes e Lazer (SEL-DF) e de Planejamento, Orçamento e Administração (Seplad), além da Administração do Parque, Academia Buriti, BRB, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Caesb, Detran, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar do DF, Novacap, Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do DF (Inas-DF) e Sinpro-DF, entre outros.

“É uma retribuição àqueles que trabalharam durante toda uma vida para a nossa comunidade”, ressalta a presidente do Iprev-DF, Raquel Galvão. O instituto administra o pagamento e a solvência dos benefícios de mais de 60 mil aposentados e 13,5 mil pensionistas.

Com informações da Agência Brasília