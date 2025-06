Caminhada Movimente-se: Viver 60+ reúne dois mil idosos no Eixão do Lazer

A segunda edição do Movimente-se: Viver 60+, promovido pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), no Eixão do Lazer, reuniu cerca de dois mil idosos de várias regiões do Distrito Federal em um dia de autocuidado, informação e valorização da terceira idade.

Os participantes tiveram acesso gratuito a serviços como aferição de pressão arterial, testes de glicemia, exames rápidos de HIV e hepatites B e C, massagens, ginástica laboral, oficina de flores, orientação jurídica, corte de cabelo e lanche.

As mulheres do projeto Banco de Talentos, parte do programa Viver 60+, também marcaram presença, expondo e vendendo seus produtos. Para Maria Carmem Lurdes de Melo, 68, o evento foi mais do que uma oportunidade de negócios. “Além de vender, tive a chance de conhecer outras mulheres de diferentes regiões. É uma troca muito rica e cheia de afeto”, contou a moradora do Riacho Fundo.

A ação integra o Junho Violeta, mês dedicado à conscientização sobre os direitos das pessoas idosas e ao combate à violência contra esse público. Para a secretária de Justiça e Cidadania do DF, Marcela Passamani, o evento vai além da programação: “O Movimente-se é um convite à vida ativa, ao autocuidado e à convivência. Nosso compromisso é garantir que os idosos se sintam valorizados, protegidos e incluídos”.

Sobre o programa

O Viver 60+ é voltado à promoção da qualidade de vida e do envelhecimento saudável. Em maio, foi instituído como política permanente de governo no DF, em reconhecimento à sua relevância social.

Mais de sete mil pessoas idosas participam atualmente das atividades, que incluem oficinas de dança, yoga, ginástica, inclusão digital, rodas de conversa, atendimentos de saúde e ações educativas. A proposta é incentivar a autonomia, o bem-estar físico e emocional e o fortalecimento de vínculos sociais.

A caminhada Movimente-se é parte dessa proposta e reforça o compromisso com um envelhecimento mais ativo e digno. A primeira edição foi realizada em junho de 2024, no Parque da Cidade Sarah Kubitschek, reunindo cerca de mil pessoas em uma manhã de celebração e movimento.

*Com informações da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF)