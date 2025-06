Distrito Federal se destaca na produção de grãos e cereais e registra a maior safra da história

A produção de grãos e cereais no DF bateu um recorde histórico, ultrapassando a marca de um milhão de toneladas em 2024, um salto de 9,32% em relação à safra do ano anterior.

São cerca de 192 mil hectares destinados às grandes culturas na capital, local de trabalho e fonte de renda para mais de 2,4 mil produtores rurais – grande parte composta pela agricultura familiar.

Nos 128 mil hectares de soja e milho plantados no DF, trabalham 1,7 mil agricultores de milho e mais de 900 de soja.

Dos alimentos produzidos no Quadradinho, a soja lidera com mais de 380 mil toneladas colhidas, seguida pelo milho comum, com cerca de 272 mil toneladas; milho para silagem, com mais de 112 mil toneladas; e sorgo, com uma produção em torno de 87 mil toneladas.

Apoio no crescimento

Entre as políticas públicas e incentivos oferecidos para o produtor de grandes culturas pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-DF) estão o crédito rural e o acompanhamento feito pelo corpo técnico, além de capacitações oferecidas durante todo ano em diversas áreas.

A engenheira agrônoma responsável pela cadeia de grandes culturas na Emater-DF, Adriana Nascimento, afirma que o papel da empresa pública é oferecer assistência técnica e levar tecnologias para a população, contribuição importante na área de grãos em vista da importância de formar um produtor rural tecnificado, capacitado e com inovações para competir no mercado. “O Distrito Federal possui pequenas áreas se comparado a outros estados, o que traz a necessidade de investir em produtividade. Temos realmente uma média superior aos demais estados produtores de grãos que faz com que o DF se destaque”.

A engenheira afirma, ainda, que atualmente o valor bruto de produção agropecuária gira em torno de R$ 6 bilhões e mais de 25% de tudo que é produzido no Distrito Federal é na área de grandes culturas. “Isso é extremamente importante para o Governo do Distrito Federal e para a renda dos produtores, possibilitando culturas competitivas em uma área de produção onde há uma diversificação muito grande, com ótimas condições climáticas”, acrescenta.

Legado

Com uma propriedade de 800 hectares no Núcleo Rural Taquara, o produtor rural César Augusto Gelain dá continuidade ao trabalho do pai, que cuida da área há mais de 30 anos. Plantando soja, feijão, milho e sorgo, o agricultor relata que os números de produção fecharam dentro da média em 2024 e cresceram ainda mais em 2025 ー uma média de 80 sacas de soja por hectare.

Para ele, o resultado é impacto direto das parcerias com a Emater-DF e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), que agregam na profissionalização dos produtores e na busca constante por novas tecnologias em trabalhos que envolvem agricultura de precisão, sementes de qualidade, maquinário avançado, tecnologia de aplicação para plantar e colher no momento exato, boa gestão e consultorias com os agrônomos que acompanham os trabalhadores no dia a dia.

“Tudo isso evita perdas e influencia no aprimoramento não só do produtor, mas de uma cadeia inteira. Isso tudo ajuda, também, a produzir mais e enfrentar problemas climáticos, o que faz o DF se sobressair. E a gente cresceu nisso aqui, é o que nos dá o sustento e ficará para as próximas gerações, com nossos filhos”, ressalta César.

Com informações da Agência Brasília