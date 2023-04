Voluntários limpam margens do Córrego Veredinha, em Brazlândia

A ação integra as atividades do Projeto Voluntários do Parque, que há cerca de um mês vem sendo executado na unidade de conservação e conta com 18 participantes

Cerca de 50 sacos de lixo foram recolhidos, na manhã deste domingo (16), em uma operação de limpeza nas margens do Córrego Veredinha, dentro do Parque Ecológico Veredinha (Brazlândia), administrado pelo Instituto Brasília Ambiental. A ação integra as atividades do Projeto Voluntários do Parque, que há cerca de um mês vem sendo executado na unidade de conservação e conta com 18 participantes.

O presidente do Instituto Brasília Ambiental, Roney Nemer, esteve presente ao evento ambiental e destacou que, entre as metas da atual gestão, está a expansão desse modelo de voluntariado a todas as unidades de conservação (UCs). “Ações como essa visam estimular a questão do pertencimento na comunidade. A população tem que ter esse sentimento com relação ao parque. Os voluntários não só desenvolvem esse pertencimento, como passam para as outras pessoas e viram agentes ambientais, defensores do parque, nos ajudando a mostrar para a sociedade que preservar o meio ambiente é salvar vidas”, afirmou Nemer.

Ele ressaltou que o maior desafio, no que se refere às unidades de conservação, é conscientizar a comunidade de que o parque não é do Estado, é da população. “Queremos ampliar, cada vez mais, nossas ações de educação ambiental para criar essa consciência”, destacou.

O agente de unidades de conservação Marcos João da Cunha, coordenador do projeto Voluntários do Parque, explicou que o Parque Veredinha está situado no meio da região administrativa e, como está em uma área geograficamente mais baixa na RA, isso o faz receber todo o lixo que é despejado na rua. “A chuva carreia tudo para dentro dele. O parque foi criado para proteger as nascentes do Córrego Veredinha, que cria o lago da cidade e é um afluente do Lago Descoberto, abastecedor de quase 70% da população do Distrito Federal”, explica, destacando a importância de conscientizar a população que lixo jogado na rua não desaparece, “ele vai para algum lugar e esse lugar pode ser a água que você vai beber”.

Cultural

No Parque Veredinha, Nemer teve ainda um encontro com a comunidade local, no qual ouviu da líder comunitária cultural Elza Caetana dos Santos a exposição do projeto do Centro Cultural do Parque de Brazlândia, que pretende ser um espaço a ser construído dentro da UC para ser palco das várias manifestações culturais da RA. O presidente do Brasília Ambiental afirmou que se empenhará em fazer esse projeto sair do papel e destacou que será uma construção a muitas mãos, se referindo à busca do envolvimento dos órgãos que forem necessários para isso.

Com informações da Agência Brasília