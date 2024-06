Caesb apura causa de rachaduras em casas em Planaltina

A Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb) está apurando o que teria provocado rachaduras nas paredes de três casas na Vila Buritis, em Planaltina. Segundo uma moradora, o dano teria sido causado após o conserto do vazamento de água realizado por uma equipe de manutenção da companhia. Mas engenheiros da Caesb apontam que a construção irregular de um dos imóveis seria a causa mais provável das rachaduras nas casas.

Na manhã de segunda-feira (24), um morador comunicou à central de atendimento da Caesb que havia um vazamento de água na calçada do imóvel onde ele mora, na Vila Buritis. Uma equipe de manutenção da Caesb chegou ao local às 15h. Como o reparo era pequeno, o serviço foi concluído antes do final da tarde.

A equipe relatou que o imóvel onde o reparo foi feito é um sobrado de dois pavimentos em construção. Os pilares de sustentação feitos de concreto e as paredes de tijolo já foram concluídos, mas ainda falta o acabamento.

Na manhã desta quarta-feira (26), a Caesb foi informada que o sobrado onde houve o conserto e a casa do lado apresentam rachaduras nas paredes. A inquilina da casa vizinha responsabilizou a Caesb pelos danos, alegando que o problema ocorreu por causa do reparo feito pela companhia para conter o vazamento na calçada do sobrado.

Técnicos da Caesb, porém, alegam que, por ser o reparo do vazamento uma obra pequena, a companhia não usou máquinas pesadas que pudessem abalar a estrutura do imóvel. Além disso, a própria inquilina teria dito, depois, que as rachaduras começaram a aparecer no sábado (22).

A Comissão de Sinistro da Caesb prepara um relatório com o resultado da apuração feita pela equipe de manutenção.

Em casos em que há danos materiais ocasionados pela Caesb, o cliente deve acionar o setor de sinistro da companhia por meio do site (www.caesb.df.gov.br).

*Com informações da Agência Brasília.