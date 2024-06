Startup brasiliense com fomento da FAPDF vence seleção internacional na Cidade do México

A startup brasiliense U4Hero!, contemplada no programa Start BSB (edital 2021), da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), foi aprovada em um processo seletivo internacional e se destacou entre mais de 100 startups da América Latina inscritas. Dessas, apenas 9 chegaram à fase final, sendo a U4Hero! vencedora em 1º lugar do Programa ADAPT: Social Innovation for a More Resilient Future, Latam 2024 – iniciativa da MetLife Foundation em parceria com Village Capital (México). O programa ‘Inovação Social para um Futuro Mais Resiliente na América Latina’ apoia startups voltadas para o impacto no desenvolvimento de soluções ousadas que atuam na democratização do acesso e no fortalecimento de comunidades e indivíduos frente às mudanças climáticas, à desigualdade e a outros desafios para o bem-estar individual e comunitário.

Em 2022, a U4Hero! foi a 11ª colocada do programa Start BSB. A startup desenvolveu uma plataforma digital gamificada que apresenta dados e relatórios que apontam as habilidades socioemocionais que estão bem desenvolvidas e quais precisam ser fortalecidas entre os estudantes.

Além de dar voz às emoções do aluno, a solução amplia a conexão educador-educando com menos desgaste físico e emocional e é a primeira e única plataforma brasileira que aplica jogos digitais com função analítica para ajudar o educador a compreender como as diferentes emoções e sentimentos podem influenciar a convivência e o desempenho escolar de cada estudante.

“Desde que tivemos a ideia de criar a U4Hero!, tínhamos o forte desejo de atuar globalmente. Ter sido selecionada e sair vencedora do ADAPT (México), abrirá muitas portas para nossa plataforma nos demais países da América Latina”, disse o fundador e CEO da startup!, Alysson Sanches.

O Start BSB tem como objetivo fomentar projetos de startups de base tecnológica e que contribuem para o desenvolvimento socioeconômico do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal (Ride). O programa da FAPDF foi a porta de entrada para o reconhecimento da U4Hero! em Brasília e agora também fora do país.

“Ao fomentar projetos de startups locais, estamos não apenas promovendo soluções eficientes para as principais demandas regionais, mas também destacando o talento e a inovação de Brasília no país e no exterior. O reconhecimento internacional de uma startup que contou com o apoio desta Fundação enche-nos de orgulho e reforça ainda mais o nosso compromisso com o desenvolvimento da nossa região por meio de soluções científicas e tecnológicas”, afirmou o presidente da FAPDF, Marco Antônio Costa Jr.

Por Daniela Uejo